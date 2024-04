Genoa-Lazio, il bilancio di Luis Alberto contro i rossoblù

Sei vittorie, due pareggi e due sconfitte, per dieci prestazioni condite da due gol e quattro assist. Questo il bilancio di Luis Alberto nelle sfide contro il Genoa, con lo spagnolo che con ogni probabilità sarà uno dei due trequartisti alle spalle di Castellanos.

“Per me le ultime settimane sono state difficili per via di quello che è successo. Il prossimo anno non farò parte del progetto. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio. È giusto farmi da parte. Questo club che mi ha dato tanto, ma è arrivato il momento. Adesso dobbiamo fare del nostro meglio in queste partite che mancano al termine della stagione”. Così lo spagnolo si era espresso lo scorso venerdì dopo il successo casalingo sulla Salernitana, irrompendo bruscamente sul suo futuro, suscitando le risposte di Fabiani e del presidente Lotito. La promessa di dare il meglio da qui a fine stagione, magari cercando di aiutare la Lazio ad ottenere un posto in Europa, e poi valutare cosa fare nel corso dell'estate tenendo conto del contratto appena rinnovato.

La prima rete

È proprio a Genova che in qualche modo iniziò la storia di Luis Alberto in biancoceleste, che nel corso di una prima annata passata da oggetto misterioso, riuscì a segnare la sua prima rete con la maglia della Lazio proprio a Marassi: con il punteggio fermo sul 2-1, con le reti di Simeone, Biglia e Pandev, lo spagnolo pareggiò i conti in pieno recupero con un gran destro dalla distanza.

Il suo bilancio

In campo nelle due sfide del 2017-2018, e assente in entrambe nella stagione successiva, il fantasista fu protagonista nel 4-0 rifilato ai rossoblù a settembre 2019, servendo a Radu l'assist per la rete del 2-0. In campo anche nella vittoria arrivata nella gara di ritorno, lo spagnolo torna decisivo contro i rossoblù nell'ultimo anno di Inzaghi: alla trentaquattresima di campionato, i biancocelesti battono 4-3 la squadra di Ballardini, con Luis Alberto protagonista siglando prima il gol del momentaneo 3-1, poi servendo a Correa l'assist per la rete del poker.

Dall'arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio, lo spagnolo è sceso in campo tre volte contro i liguri: prima nel 3-1 casalingo dove mise a referto due assist, poi nel 4-1 di Marassi. L'ultima gara invece è una delle due sconfitte incassate dai biancocelesti con lo spagnolo in campo: si tratta della sfida arrivata alla seconda giornata di campionato, quando la Lazio di Sarri perse la seconda sfida consecutiva dopo l'esordio a Lecce.