Tredicine firma il primo contratto da professionista con la Lazio: "Inizia un nuovo percorso"

Arriva la firma del primo contatto da professionista con la S.S. Lazio per un prodotto del settore giovanile biancoceleste, si tratta di Manuel Tredicine, esterno d'attacco classe 2004.

Sui propri profili social la giovane ala biancoceleste ha voluto lasciare un lungo ed emozionante messaggio come didascalia alla foto del momento della tanto attesa firma.

Felicissimo e orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la S.S. Lazio

ringrazio innanzitutto me stesso per non aver mollato anni fa e la mia famiglia per avermi sempre sostenuto, quando, a causa di un gravissimo infortunio, la maggior parte dei medici mi disse che non c’era più speranza di tornare a giocare.

Ho sofferto in silenzio, non mi sono arreso, conobbi finalmente a Siviglia la persona che è stata in grado di tirarmi fuori dalla mia difficilissima situazione, e, con grandissimi sacrifici, molta pazienza e perseveranza, sono tornato più forte di prima.

Dopo 7 anni con questa maglia, questo momento, rappresenta la fine di una difficilissima sfida e l’inizio di un nuovo percorso.

La dedizione e il duro lavoro ripagano sempre, il meglio deve ancora arrivare…