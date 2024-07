Mercato Lazio, la sessione della stagione 2008-2009

Prende sempre più forma la nuova stagione della Lazio, con il biancocelesti arrivati ieri ad Auronzo di Cadore per l’inizio del ritiro di preparazione in vista della prossima stagione. Secondo giorno oggi sotto le Tre Cime di Lavaredo, per una giornata inevitabilmente dai sentimenti contrastanti, considerando che in queste ore Ciro Immobile sta lasciando Roma per firmare il contratto che lo legherà al Besiktas. In attesa di capire come e se la Lazio sceglierà di sostituire l’ormai ex capitano, proseguiamo il nostro viaggio lungo le sessioni di calciomercato portate avanti dalla società in questi anni.

Parliamo oggi della stagione 2008-2009, Con il mister Delio Rossi al suo quarto anno sulla panchina biancoceleste, per una stagione che vedrà la Lazio alzare al cielo la Coppa Italia, battendo ai calci di rigore la Sampdoria, con il tecnico tecnico nativo di Rimini che porta a casa il suo primo trofeo in carriera. L’estate che precede questo successo è a dir poco movimentata, già a partire dai movimenti tra i pali: sbarca a Roma Juan Pablo Carrizo, già acquistato dal River Plate, ma arrivato con un anno di ritardo poichè non possedeva il passaporto. A rinforzare il reparto difensivo è l'arrivo di Stephan Lichtsteiner, terzino svizzero che assieme ai riscatti di Rozehnal e Radu completa la linea difensiva a disposizione di Delio Rossi, con Guglielmo Stendardo e Luciano Zauri che lasciano invece la capitale . In mezzo a campo sono l'ex rossonero Christian Brocchi e Francolino Matuzalem a completare il reparto, che vede contestualmente le parole di Baronio, Mutarelli e Behrami.

L'arrivo di Zarate

In avanti i due rinforzi portati a Roma rispondono al nome di Libor Kozak e Mauro Zarate. E' l'argentino a scrivere le pagine più rilevanti di questa annata, emergendo da subito come assoluta sorpresa del campionato: chiuderà la Serie A con 13 marcature, con reti indelebili realizzate tra derby e Sampdoria, sia in campionato che nella stessa finale contro i liguri. Pagine indelebili quelle scritte dall'argentino a Roma, divenendo in fretta il beniamino assoluto di ogni tifoso biancoceleste: chiuderà la propria esperienza con una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana

Igli Tare nuovo direttore sportivo

Ad aprile arriva una svolta importante per quello che sarà poi il futuro dirigenziale della società capitolina: Igli Tare, dopo aver posto fine alla propria carriera agonistica al termine della stagione 2007-2008, diventa nel successivo aprile il nuovo direttore sportivo, ricoprendo questa posizione per i successivi diciotto anni, lasciando la società biancoceleste al termine della stagione 2022-2023.