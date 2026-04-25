Women Live | Serie A, Lazio-Sassuolo 0-3: termina il match
Tutto pronto per la 19° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Sassuolo
Tutto pronto per la 19° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Sassuolo
A quattro giornate dalla dine del campionato, le biancocelesti di mister Grassadonia sono tornate dagli impegni con le nazionali e si preparano oggi a disputare la 19° giornata di Serie A Women Athora. L'appuntamento è fissato per le 12:30 allo stadio Mirko Fersini di Formello, dove la Lazio Women ospiterà il Sassuolo.
Si tratta di una gara importante per continuare a inseguire un piazzamento in zona Champions League, nonostante la pesante sconfitta nell'ultima di campionato contro l'Inter per 5-2. Un risultato che ha fatto scivolare la Lazio al sesto posto con 26 punti, a cinque lunghezze di distanza dalla zona Champions.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Cafferata, Castiello, Benoit, Le Bihan; Karczewska, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Monnecchi, Simonetti, Goldoni, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia
SASSUOLO (3-5-2): Benz; Brustia, Caiazzo, De Rita; Skupien, Missipo, Fercocq, Doms, Philtjens; Eto, Clelland. A disposizione: Durand, De Bona, Mella, Sabatino, Filis, Dhont, Hagemann, Galabadaarachchi, Nash, Perselli, Rossi. Allenatore: Salvatore Colantuono
La designazione arbitrale
Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni)
Assistenti: Valeria Spizuoco - Michele Nappi
IV Ufficiale: Marco Tavassi
Operatore FVS: Giampaolo Jorgji
Il live del match tra Lazio e Sassuolo
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97'
Triplice fischio
Termina la sfida al Fersini tra Lazio e Sassuolo
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93'
Cartellino giallo
Ammonita Brustia
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90'
Recupero secondo tempo
Sette minuti al termine del secondo tempo
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90'
Check over
Ancora nulla per il direttore di gara
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88'
Check in corso
La Lazio si gioca la card dell'FVS dopo un fallo subito in area da Zanoli
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83'
Cambi per il Sassuolo
IN Mella, Sabatino e Dhont OUT Philtjens, Clelland e Eto
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82'
Missipò vicina al 4-0, Durante respinge l'occasione, ma il direttore di gara segnala fuorigioco
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77'
Cartellino rosso
Ammonizione per la Piemonte, ma dopo il suo applauso all'arbitro, il direttore di gara ha scelto di estrarre un rosso
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73'
Ultimi cambio per la Lazio
IN Zanoli e Cesarini OUT Oliviero e Benoit
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66'
Gol Sassuolo
Tris delle ospiti neroverdi con un contropiede letale. Missipò chiude i conti al Fersini e i tre punti sono sempre più vicini per il Sassuolo
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65'
Cambio Sassuolo
IN Filis OUT Fercocq
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64'
Occasione Lazio
Piemonte a passo dal gol, colpo di testa che finisce fuori
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63'
Grandissima occasione del 3-0
Eto parte in contropiede e sfiora il 3-0. Conclusione alta sopra la traversa per la numero 90
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60'
Sostituzione Sassuolo
IN Perselli OUT Doms
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59'
Occasione Lazio
Tiro-cross di Le Bihan, uscita di Benz che blocca la sfera e fa ripartire le compagne
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56'
Check over
Nulla per il direttore di gara, confermando la sua decisione di campo
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55'
Check in corso
L'arbitro all'FVS per un possibile rigore a favore del Sassuolo
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45'
Cambi Lazio
IN Visentin, Simonetti e Mesjasz OUT Cafferata, Castiello e Connolly
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45'
Inizia il secondo tempo
Inizia la seconda frazione di tempo tra Lazio e Sassuolo
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48'
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco tra Lazio e Sassuolo
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45'
Recupero primo tempo
Tre minuti di recupero concessi al termine del primo tempo
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44'
Gol del Sassuolo
Raddoppio delle neroverdi con Eto, che sfrutta il colpo di testa di Connolly
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34'
Altra occasione per il Sassuolo
Calcio piazzato a favore del Sassuolo, Durante blocca senza difficoltà
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29'
Cooling break
Le giocatrici si rinfrescano per qualche istante
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26'
Sassuolo a un passo dal raddoppio
Skupien sfiora il 2-0, colpo di testa che finisce fuori
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25'
Cartellino giallo
Ammonito Grassadonia per proteste
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20'
Occasione Lazio
Tiro al volo di Le Bihan, Benz salva il Sassuolo
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16'
La Lazio sfiora l'autogol
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14'
Gol del Sassuolo
Clelland non sbaglia dagli undici metri e sigla la rete del vantaggio
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12'
Rigore confermato
Clelland pronta dal dischetto
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12'
La Lazio si gioca la carda FVS
Arbitro all'FVS
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10'
Rigore a favore del Sassuolo
Uscita in ritardo di Durante su Philtjens
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10'
Traversa Sassuolo
Traversa di Caiazzo
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1'
Si parte!
Tutto pronto al Fersini di Formello per la sfida tra Lazio e Sassuolo, che apriranno in contemporanea a Como-Parma e Juventus-Roma la 19° giornata di Serie A