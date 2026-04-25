Women Live | Serie A, Lazio-Sassuolo 0-3: termina il match

A quattro giornate dalla dine del campionato, le biancocelesti di mister Grassadonia sono tornate dagli impegni con le nazionali e si preparano oggi a disputare la 19° giornata di Serie A Women Athora. L'appuntamento è fissato per le 12:30 allo stadio Mirko Fersini di Formello, dove la Lazio Women ospiterà il Sassuolo.

Si tratta di una gara importante per continuare a inseguire un piazzamento in zona Champions League, nonostante la pesante sconfitta nell'ultima di campionato contro l'Inter per 5-2. Un risultato che ha fatto scivolare la Lazio al sesto posto con 26 punti, a cinque lunghezze di distanza dalla zona Champions.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Cafferata, Castiello, Benoit, Le Bihan; Karczewska, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Monnecchi, Simonetti, Goldoni, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia

SASSUOLO (3-5-2): Benz; Brustia, Caiazzo, De Rita; Skupien, Missipo, Fercocq, Doms, Philtjens; Eto, Clelland. A disposizione: Durand, De Bona, Mella, Sabatino, Filis, Dhont, Hagemann, Galabadaarachchi, Nash, Perselli, Rossi. Allenatore: Salvatore Colantuono

La designazione arbitrale

Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni)

Assistenti: Valeria Spizuoco - Michele Nappi

IV Ufficiale: Marco Tavassi

Operatore FVS: Giampaolo Jorgji

Il live del match tra Lazio e Sassuolo