Women Live | Serie A, Lazio-Sassuolo 0-3: termina il match

Tutto pronto per la 19° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Sassuolo

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la 19° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Sassuolo

Ginevra Sforza /

A quattro giornate dalla dine del campionato, le biancocelesti di mister Grassadonia sono tornate dagli impegni con le nazionali e si preparano oggi a disputare la 19° giornata di Serie A Women Athora. L'appuntamento è fissato per le 12:30 allo stadio Mirko Fersini di Formello, dove la Lazio Women ospiterà il Sassuolo

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Si tratta di una gara importante per continuare a inseguire un piazzamento in zona Champions League, nonostante la pesante sconfitta nell'ultima di campionato contro l'Inter per 5-2. Un risultato che ha fatto scivolare la Lazio al sesto posto con 26 punti, a cinque lunghezze di distanza dalla zona Champions.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Cafferata, Castiello, Benoit, Le Bihan; Karczewska, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Monnecchi, Simonetti, Goldoni, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia

SASSUOLO (3-5-2): Benz; Brustia, Caiazzo, De Rita; Skupien, Missipo, Fercocq, Doms, Philtjens; Eto, Clelland. A disposizione: Durand, De Bona, Mella, Sabatino, Filis, Dhont, Hagemann, Galabadaarachchi, Nash, Perselli, Rossi. Allenatore: Salvatore Colantuono

La designazione arbitrale

Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni) 
Assistenti: Valeria Spizuoco - Michele Nappi 
IV Ufficiale: Marco Tavassi 
Operatore FVS: Giampaolo Jorgji 

Il live del match tra Lazio e Sassuolo

  • 97'
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    Triplice fischio

    Termina la sfida al Fersini tra Lazio e Sassuolo

  • 93'
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    Cartellino giallo

    Ammonita Brustia 

  • 90'
    whistle
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    Recupero secondo tempo

    Sette minuti al termine del secondo tempo

  • 90'
    whistle
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    Check over

    Ancora nulla per il direttore di gara

  • 88'
    whistle
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    Check in corso

    La Lazio si gioca la card dell'FVS dopo un fallo subito in area da Zanoli

  • 83'
    substitution
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    Cambi per il Sassuolo

    IN Mella, Sabatino e Dhont OUT Philtjens, Clelland e Eto

  • 82'
    whistle
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    Missipò vicina al 4-0, Durante respinge l'occasione, ma il direttore di gara segnala fuorigioco

  • 77'
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    Cartellino rosso

    Ammonizione per la Piemonte, ma dopo il suo applauso all'arbitro, il direttore di gara ha scelto di estrarre un rosso

  • 73'
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    Ultimi cambio per la Lazio

    IN Zanoli e Cesarini OUT Oliviero e Benoit

  • 66'
    goal
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    Gol Sassuolo

    Tris delle ospiti neroverdi con un contropiede letale. Missipò chiude i conti al Fersini e i tre punti sono sempre più vicini per il Sassuolo

  • 65'
    substitution
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    Cambio Sassuolo

    IN Filis OUT Fercocq

  • 64'
    whistle
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    Occasione Lazio

    Piemonte a passo dal gol, colpo di testa che finisce fuori

  • 63'
    whistle
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    Grandissima occasione del 3-0

    Eto parte in contropiede e sfiora il 3-0. Conclusione alta sopra la traversa per la numero 90

  • 60'
    substitution
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    Sostituzione Sassuolo

    IN Perselli OUT Doms

  • 59'
    whistle
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    Occasione Lazio

    Tiro-cross di Le Bihan, uscita di Benz che blocca la sfera e fa ripartire le compagne

  • 56'
    whistle
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    Check over

    Nulla per il direttore di gara, confermando la sua decisione di campo

  • 55'
    whistle
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    Check in corso

    L'arbitro all'FVS per un possibile rigore a favore del Sassuolo

  • 45'
    substitution
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    Cambi Lazio

    IN Visentin, Simonetti e Mesjasz OUT Cafferata, Castiello e Connolly

  • 45'
    whistle
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    Inizia il secondo tempo

    Inizia la seconda frazione di tempo tra Lazio e Sassuolo

  • 48'
    whistle
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    Fine primo tempo

    Termina la prima frazione di gioco tra Lazio e Sassuolo

  • 45'
    whistle
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    Recupero primo tempo

    Tre minuti di recupero concessi al termine del primo tempo

  • 44'
    whistle
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    Gol del Sassuolo

    Raddoppio delle neroverdi con Eto, che sfrutta il colpo di testa di Connolly 

  • 34'
    whistle
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    Altra occasione per il Sassuolo

    Calcio piazzato a favore del Sassuolo, Durante blocca senza difficoltà

  • 29'
    whistle
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    Cooling break

    Le giocatrici si rinfrescano per qualche istante 

  • 26'
    whistle
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    Sassuolo a un passo dal raddoppio

    Skupien sfiora il 2-0, colpo di testa che finisce fuori

  • 25'
    yellow_card
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    Cartellino giallo

    Ammonito Grassadonia per proteste

  • 20'
    whistle
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    Occasione Lazio

    Tiro al volo di Le Bihan, Benz salva il Sassuolo

  • 16'
    whistle
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    La Lazio sfiora l'autogol

  • 14'
    whistle
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    Gol del Sassuolo

    Clelland non sbaglia dagli undici metri e sigla la rete del vantaggio

  • 12'
    whistle
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    Rigore confermato

    Clelland pronta dal dischetto

  • 12'
    whistle
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    La Lazio si gioca la carda FVS

    Arbitro all'FVS

  • 10'
    whistle
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    Rigore a favore del Sassuolo

    Uscita in ritardo di Durante su Philtjens

  • 10'
    whistle
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    Traversa Sassuolo

    Traversa di Caiazzo

  • 1'
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    Si parte!

    Tutto pronto al Fersini di Formello per la sfida tra Lazio e Sassuolo, che apriranno in contemporanea a Como-Parma e Juventus-Roma la 19° giornata di Serie A

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