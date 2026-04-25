Peruzzi: "Mi piaceva fare il dirigente, ma non ho trovato alternative. Alla Lazio…"

Angelo Peruzzi si è raccontato in una lunga intervista sulle colonne di Tuttosport, tra i tanti passaggi e temi toccati dall'ex portiere e dirigente biancoceleste è stata toccata anche alla Lazio.

Le parole di Peruzzi a Tuttosport

Da dirigente, alla Lazio, chiedevo ai colleghi: perché quando perdiamo i nostri giocatori sono i più scarsi? A volte i calciatori si giudicano solamente guardando i gol che fanno la domenica. A proposito di algoritmi: una volta Walter Sabatini, a Formello, mi aveva chiesto consiglio sul portiere che avrebbe preso il mio posto dopo l’addio. Quaranta minuti di dvd, le migliori parate fatte fino a quel momento. “Questo è meglio di Zoff”, gli dico. Avevo visto solo cose positive, neanche un gol preso: era impossibile giudicarlo davvero. Lippi mandava il suo vice, Pezzotti, a seguire un giocatore per settimane: lo conosceva, pranzava con lui. Sceglieva l’uomo prima delle qualità tecniche.

Cosa faccio oggi?