Peruzzi: "Mi piaceva fare il dirigente, ma non ho trovato alternative. Alla Lazio…"
Angelo Peruzzi si è raccontato in una lunga intervista sulle colonne di Tuttosport
Angelo Peruzzi si è raccontato in una lunga intervista sulle colonne di Tuttosport, tra i tanti passaggi e temi toccati dall'ex portiere e dirigente biancoceleste è stata toccata anche alla Lazio.
Le parole di Peruzzi a Tuttosport
Da dirigente, alla Lazio, chiedevo ai colleghi: perché quando perdiamo i nostri giocatori sono i più scarsi? A volte i calciatori si giudicano solamente guardando i gol che fanno la domenica. A proposito di algoritmi: una volta Walter Sabatini, a Formello, mi aveva chiesto consiglio sul portiere che avrebbe preso il mio posto dopo l’addio. Quaranta minuti di dvd, le migliori parate fatte fino a quel momento. “Questo è meglio di Zoff”, gli dico. Avevo visto solo cose positive, neanche un gol preso: era impossibile giudicarlo davvero. Lippi mandava il suo vice, Pezzotti, a seguire un giocatore per settimane: lo conosceva, pranzava con lui. Sceglieva l’uomo prima delle qualità tecniche.
Cosa faccio oggi?
Mi diverto. Mi godo la pensione. Mi piaceva fare il dirigente, ma non ho trovato alternative. Però niente tv. Ho sudato più per quest’intervista che nelle partite più tese.