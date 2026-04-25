Women | Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Colantuono in vista di Lazio-Sassuolo
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 12:30, i due allenatori di Lazio e Sassuolo hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
Le undici titolari di Grassadonia
LAZIO (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Cafferata, Castiello, Benoit, Le Bihan; Karczewska, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Monnecchi, Simonetti, Goldoni, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia
Le formazioni ufficiali del Sassuolo
SASSUOLO (3-5-2): Benz; Brustia, Caiazzo, De Rita; Skupien, Missipo, Fercocq, Doms, Philtjens; Eto, Clelland. A disposizione: Durand, De Bona, Mella, Sabatino, Filis, Dhont, Hagemann, Galabadaarachchi, Nash, Perselli, Rossi. Allenatore: Salvatore Colantuono