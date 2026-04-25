Women | Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Colantuono in vista di Lazio-Sassuolo

Ginevra Sforza /

In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 12:30, i due allenatori di Lazio e Sassuolo hanno diramato le loro formazioni ufficiali.

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Le undici titolari di Grassadonia

LAZIO (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Cafferata, Castiello, Benoit, Le Bihan; Karczewska, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Monnecchi, Simonetti, Goldoni, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Le formazioni ufficiali del Sassuolo

SASSUOLO (3-5-2): Benz; Brustia, Caiazzo, De Rita; Skupien, Missipo, Fercocq, Doms, Philtjens; Eto, Clelland. A disposizione: Durand, De Bona, Mella, Sabatino, Filis, Dhont, Hagemann, Galabadaarachchi, Nash, Perselli, Rossi. Allenatore: Salvatore Colantuono

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