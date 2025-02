Lazio-Monza, Castellanos: “È importante lavorare per la squadra, se arriva il gol…”

Castellanos è stato sicuramente uno dei migliori in caldo: forniti ben due assist e un gol, il nono in campionato e tredicesimo in stagione. Il suo lavoro è indispensabile per la squadra e oggi con il Monza ha fatto anche la differenza. Ai microfoni di Dazn, l’attaccante della Lazio ha parlato così della partita vinta 5-1.

Lazio - Fraioli

Le parole di Castellanos a Dazn

Per me è importante lavorare per la squadra, poi se arriva il gol sono contento. Dobbiamo continuare così. Gli assist? Non mi hanno dato il premio, lo hanno dato Pedro, ma sono contento per lui (ride, ndr). La squadra sta bene.



La classifica della Lazio