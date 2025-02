Lazio-Monza | Pedro nel post a LSC: “Abbiamo lavorato tanto per questo risultato, la squadra…”

Allo stadio Olimpico di Roma è stato siglato il triplice fischio del match Lazio-Monza: una partita intensa e difficile, soprattutto per gli uomini di Baroni, determinati nel dare continuità ai risultati e nell’ ottenere un ulteriore vittoria dopo la grande prestazione contro il Cagliari. L’avversario di oggi non è stato semplice: un Monza determinato a rialzarsi ed allontanarsi dalla zona retrocessione della classifica, ma l’atteggiamento e la qualità della Lazio hanno fatto la differenza e permesso ai biancocelesti di salire a quota 45 punti. Dopo il match, terminato con il risultato di 5-1 per la Lazio, ai microfoni di LSC, è intervenuto il calciatore biancoceleste Pedro.

