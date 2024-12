Lotito sul Flaminio: "Investimento da 400 milioni. Legends, sponsor e i tempi: vi dico tutto"

Dopo il sindaco Gualtieri e l'assessore Onorato, anche il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto chiarezza sul progetto Flaminio-Lazio all'uscita dal Campidoglio. Queste le sue parole al termine dell'incontro avvenuto con il comune:

Abbiamo pensato di chiudere la ztl quando ci sono manifestazioni sportive. Dobbiamo mettere nella condizione le persone che vengono da fuori Roma, faremo dei parcheggi così chi farà il biglietto avrà anche il parcheggio. Sarà zona pedonale, è un'area pianeggiante e così si potrà raggiungere anche in moto o con le ciclabili. È stata una cosa progettata da tutto uno staff di persone specializzate, in collaborazione con La Sapienza, c'è il nipote di Nervi che ha apprezzato tantissimo l'intervento architettonico che non va a snaturare l'architettura Nervi ma la salvaguardia e la protegge. Sarà inserito uno stadio nello stadio, quello di Nervi rimarrà e verrà consolidato, e poi quello esterno in acciaio che funge da copertura e sarà efficiente e funzionale. Deve diventare un punto di aggregazione quotidiana per le persone del quartiere e di Roma.

Roma Nuoto? Io conosco il mio progetto, e sicuramente prima di andare a parlare ci siamo documentati, meglio prevenire che curare. Abbiamo fatto le nostre considerazioni per evitare di avere problemi di carattere tecnico e burocratico che possono rallentare e impedire la realizzazione. Abbiamo il primo gruppo al mondo, che è Legends, per quello che riguarda la fruibilità organizzativa interna dello stadio, ha fatto anche lo stadio del Real Madrid. La filosofia è questa: è come se Nervi costruisse uno stadio fruibile nel 2024. Questo è l'unico stadio a Roma che è stato costruito solo per il calcio. Il nostro progetto serve per far funzionare un sistema e riqualificare un comparto del quartiere. Faremo di tutto per accelerare i tempi.