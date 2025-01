Mercato Lazio: Mezzala e difensore nel mirino, riflettori su Kike Salas del Siviglia

L’arte della strategia, fatta anche di depistaggi, guida il Lazio mercato. Dopo il mancato arrivo di Fazzini, è sbarcato Ibrahimovic, esterno adattabile a mezzala. Nonostante le dichiarazioni, la possibilità di un nuovo centrocampista o difensore centrale non è esclusa. Ogni movimento, però, è vincolato dall’indice di liquidità. L’acquisto del tedesco è stato possibile solo grazie alla partenza di Akpa-Akpro: il prestito con riscatto e il suo stipendio rientrano nei parametri sbloccati dall’uscita dell’ivoriano. Ora, per ogni nuovo ingresso, serve una cessione.

Lazio mercato: priorità a mezzala e difensore centrale

Castrovilli, come riportato da Il Corriere dello Sport, non intende lasciare la Lazio e aspetta il suo momento, ma il club riflette ancora. La sua eventuale partenza libererebbe un posto over. Tuttavia, appare improbabile per la sua volontà. Tra i papabili alla cessione ci sono Hysaj, richiesto dal Lecce, e Basic, seguito da Getafe e Valladolid. Per entrambi, però, le condizioni di trasferimento restano in sospeso.

Kike Salas, il profilo seguito dalla Lazio per la difesa

Sul fronte difesa, la situazione è complessa. Con Patric indisponibile, restano Romagnoli, Gila e Gigot. Gli occhi del team manager Bianchi, presente a Siviglia-Valencia, sono su Kike Salas, centrale classe 2002 del Siviglia. Mancino, versatile, con una clausola di 7 milioni e contratto fino al 2029, è considerato un’opzione valida anche grazie al legame con gli agenti di Luis Alberto. Le sue qualità, tra cui un’altezza di 1,88 m e 14 presenze in Liga, lo rendono un profilo interessante.