Sul proprio sito ufficiale la Lazio ha pubblicato nuovamente tutte le informazioni utili per l'acquisto dei tagliandi per Lazio-Milan, in programma venerdì 1 marzo alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, valida per la 27° giornata di Serie A Tim.

Si ricorda che è scaduto il periodo di prelazione per gli “Abbonamenti Aquilotto” ed i posti non riscattati sono stati messi in vendita libera.

Di seguito tutte le informazioni riportate dal sito ufficiale biancoceleste:

"I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 12:00 di martedì 27 febbraio.



VENDITA LIBERA

- fino alle ore 20:45 di venerdì 1° marzo

Punti vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL`ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.





Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi e degli abbonamenti:





Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;





Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est e Curva Maestrelli;





Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;





Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.

Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso (D.L. 8/2/2010 nr. 8).





Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.





Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell`Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d`identità.









SETTORI E PREZZI

Ricordiamo che i settori Distinti Nord Est e Nord Ovest e Curva Nord, sono esauriti con gli abbonamenti ma gli eventuali posti non confermati dagli abbonati aquilotti, verranno messi in vendita libera.



Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%.

(*) I biglietti ridotti Invalidi Civili al 100% e la Tribuna Tevere non deambulanti entrambi con accompagnatore, posso essere acquistati solo presso i Lazio Style 1900.

(**) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 01/01/2007.

(***) Prelazione Aquilotto per i tagliandi Ridotto Under 14 Aquilotto per i ragazzi nati dal 01/01/2009.

I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2019 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.









CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 16:45 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria.

Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati i biglietti Coni e FIGC ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 16:45 alle 18:45 – Sportello Accrediti.

Per esporre uno striscione NON CENSITO DALL`OSSERVATORIO allo stadio, è obbligatorio presentare una richiesta. Clicca qui per scaricare il modulo per poi inviarlo alla mail: [email protected]. Il richiedente verrà contattato solo in caso di esito negativo."