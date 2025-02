Martina Piemonte: "Quella azzurra è una maglia che ti dà quel fuoco dentro che è da sfruttare"

Nella Serie A Women la Juventus è riuscita a classificarsi in 1a posizione con un totale di 45 punti, dietro alla squadra bianconera si colloca l'Inter, la Roma, la Fiorentina e in 5a posizione si trova il Milan. Tra i club che rischiano la retrocessione in Serie B, invece, oltre al Como, il Sassuolo, il Napoli e la Sampdoria, si trova la Lazio Women, infatti, la rosa femminile è costretta a lottare per la salvezza a causa di una stagione caratterizzata da 5 vittorie, 5 pareggi e ben 8 sconfitte, con un totale di 20 punti in 18 partite. Riguardo l'inizio di stagione e il percorso che sta svolgendo la Lazio Women, l'attaccante Martina Piemonte si è espressa ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Depositphotos

Martina Piemonte a TuttoMercatoWeb.com

Dispiace forse per la prima parte di stagione, altalenante, ma un assestamento da neo promossa era preventivabile: è però un periodo ormai alle spalle, adesso l’importante è proseguire così e lavorare sodo, per quello che la Lazio merita. La gara contro le nerazzurre milanese deve essere un punto di partenza.

Riguardo la Nazionale

Con il CT Soncin siamo cresciute e lo abbiamo dimostrato in questo anno e mezzo, sicuramente c’è sempre da lavorare e migliorarsi come gruppo per poter arrivare ai nostri obiettivi, siamo in un percorso che fino adesso è stato positivo e sono sicura che continuerà a esserlo. Quella azzurra è una maglia che ti dà quel fuoco dentro che è da sfruttare.

Sugli elementi necessari per la salvezza