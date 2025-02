"The Future is Here": la nuova campagna della Special Olympics promossa dalla Serie A

In occasione della 27a giornata di Campionato, in programma dal 28 febbraio al 3 marzo, la Lega Serie A supporta la campagna "The Future is Here" di Special Olympics. Il video della campagna sarà trasmesso sui maxi-schermi di tutti gli stadi, invece, in televisione si vedrà la grafica dedicata “Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025”. Gli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025 saranno 1500, provenienti da 102 delegazioni di 101 Paesi. Ci saranno 8 discipline, vale a dire, lo sci alpino e nordico, danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, snowboard, racchette da neve e short track. Oltre agli atleti, parteciperanno più di 1000 coach e delegati e 3000 volontari.

depositphotos

Le partite in programma per la 27a giornata

La 27a giornata del campionato di Serie A inizierà stasera 28 febbraio, infatti, alle 20:45 si disputerà Fiorentina-Lecce. Per il 1 marzo sono in programma Atalanta-Venezia alle 15:00, Napoli-Inter alle 18:00 e Udinese-Parma alle ore 20:45. Domenica 2 marzo, invece, alle 12:30 si potrà vedere Monza-Torino, ma non solo, alle ore 15:00 sono in programma Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli, mentre alle 18:00 si disputerà Roma-Como. Domenica sera, precisamente alle ore 20:45, si potrà vedere Milan-Lazio. La 27a giornata di Serie A si concluderà il 3 marzo con Juventus-Verona, in programma alle ore 20:45.

Nella pagina seguente il comunicato