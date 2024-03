Il Messaggero | Martusciello, no all'offerta da dirigente. Aspetta Sarri

Appena quattro giorni di interregno rapido e solitario, ma ugualmente iconico. Giovanni Martusciello saluta la Lazio da imbattuto ed esce meglio di chiunque altro da Formello. Sollevato dall'incarico a stipendio pieno (400mila euro) e riabilitato dalle sue stesse parole agli occhi della squadra e del tifo: «Mi auguro di aver dato la scossa e che la Lazio torni a fare la Lazio. Questo è un gruppo di bravi ragazzi, non c'è stato nessun tradimento. Io sono nato con Sarri e ora me ne torno a Ischia, perché avevo dato la mia disponibilità finché non fosse arrivato il nuovo tecnico. Ora tocca a Tudor». Non farà il suo vice, Fabiani gli ha offerto un ruolo da dirigente al suo fianco per ringraziarlo, ma Martusciello ha detto no perché è legato al campo. Magari ci sarà un ripensamento, ma Giovanni spera di poter fare ancora il secondo di Mau, tornato ieri a Castelfranco. Lo scopriremo presto perché la diplomazia di Giovanni non è stata invece gradita dal resto dello staff tecnico, finito in cattiva luce pur avendo dato altrettanta disponibilità, ma soltanto per obblighi di contratto, senza più nessun entusiasmo. Questo il motivo per cui Fabiani, una volta risolto il contratto, ha deciso di non far entrare nessuno giovedì mattina a Formello. In allenamento e a Frosinone, era rimasto Sepe a dare consigli a Martusciello.



Il Messaggero//Alberto Abbate