Lazio, la moglie di Immobile: "E' stato un periodo complicato per Ciro. Sul suo futuro..."

E' stata la stagione meno prolifica da quando è nella capitale: Immobile ha realizzato 7 gol in campionato e 4 in Champions League. Il contratto lo lega per altri due anni nella Lazio, ma il suo futuro non è poi cosi scontato. La moglie, Jessica Melena, ha parlato ai microfoni di Chi, dove ha chiarito il futuro di suo marito. Queste le sue parole

Depositphotos

La moglie di Immobile sulle difficoltà che l'attaccante ha avuto quest'anno

Abbiamo passato momenti difficili, ma non legati al rapporto tra di noi. Come gli infortuni: nell'ultimo anno Ciro ha giocato meno, è stato un periodo complicato, ma aveva la famiglia, cercavamo di risollevarlo

Il futuro di Immobile