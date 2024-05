Pedullà rivela: "Lazio pronta a tornare su Greenwood"

La Lazio ci aveva già provato sul gong dello scorso mercato estivo, ora il nome di Mason Greenwood è destinato a tornare di moda nell'ambiente biancoceleste. Il giocatore classe 2001, dal potenziale enorme ma mai del tutto espresso, ha da poco passato una pagina buia della sua vita, rimanendo forzatamente lontano dai campi per più di un anno: si di lui pendevano pesanti accuse di violenza domestica ai danni della compagna. Ora, dopo che il tribunale lo ha assolto, è tornato a giocare su buoni livelli al Getafe nella Liga spagnola, ma la società biancoceleste, lo scorso agosto, fece di tutto per acquistarlo nell'ultimo giorno di calciomercato: alla fine l'esterno si accasò nella società iberica e non se ne fece nulla.

Greenwood-Lazio: l'indiscrezione di Pedullà

Secondo Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, Lotito è pronto a tornare sul giocatore, e da quello che gli risulta ci starebbe già provando in questo momento. Le offerte però non mancano: l'inglese è corteggiato in Liga, Bundesliga e Italia, dove ci sarebbero già 3 società che lo avrebbero sondato. Si tratterebbe della Juve, del Napoli e appunto della Lazio. Quest'ultima sarebbe quella più decisa ad affondare il colpo, o meglio, è quella che avrebbe chiesto più informazioni: Felipe Anderson ha salutato, Pedro con ogni probabilità seguirà le orme del brasiliano e Tchaouna non basta. Motivo per cui Lotito vorrebbe mettere le mani sul prestigioso talento di proprietà del Manchester United. Seguiranno aggiornamenti, ma Greenwood è un nome destinato a infuocare il calciomercato della Lazio e non solo.