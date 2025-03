Derby di Madrid: ai rigori festeggia il Real sull'Atletico

Ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid, sentitissimo derby spagnolo. L'andata ha visto protagonista la squadra di Ancelotti che ha battuto per 2-1 i rivali guidati dal Cholo Simeone. Questa sera, nei 90 minuti, invece è l'Atletico a vincere con un gol di vantaggio, 1-0, ristabilendo una perfetta parità. Così che si arriva ai supplementari senza che il risultato si sblocchi. Ai rigori accade di tutto, decisivi gli errori di Alvarez e Llorente per l'Atletico. Nel Real sbaglia Vazquez, 2-4 per gli uomini di Ancelotti e continua la maledizione per i ragazzi di Simeone nei derby europei contro i Blancos.

L'andamento del match

L'Atletico Madrid sa di dover partite forte contro i Blancos e questo avviene nel migliore dei modi per Simeone ed i suoi. Al primo minuto infatti arriva la rete dell'1-0 grazie a Gallagher che la piazza nell'angolino basso dove Courtois non può arrivare. La partita procede in modo equilibrato con i padroni di casa che hanno più volte l'occasione di raddoppiare ma una possibilità d'oro ce l'ha il Real Madrid grazie ad un rigore conquistato per una trattenuta di Lenglet. Si presenta Vinicius a posizionare la palla sul dischetto del rigore ma il suo tiro è incredibilmente alle stelle.

I tempi supplementari

Altri 30 minuti di puro spettacolo nel derby di Madrid. Le due squadre sembrano non aver il minimo timore di perdere la partita, facendo di conseguenza di tutto per poterla vincere. Stasera spesso vediamo squadre molto lunghe e a ribaltamenti da una parte e dall'altra, tralasciando ogni tipo di tatticismo difensivo. I supplementari non sono sufficienti, si va ai rigori.

I rigori

In ordine i rigori tra Atletico Madrid e Real Madrid:

Mbappè ( RM ) gol

Sorloth ( AM ) gol

Bellingham ( RM ) gol

Alvarez ( AM ) sbagliato

Valverde ( RM ) gol

Correa ( AM ) gol

Vazquez ( RM ) sbagliato

Llorente ( AM ) sbagliato

Rudiger ( RM ) gol

Incredibili episodi ai rigori

Una partita che ha visto accadere di tutto nei 90 minuti, poi nei supplementari e non si è risparmiata nemmeno nella classica lotteria dagli undici metri, dove ci sono state situazioni raramente viste nel calcio europeo.

Il primo episodio è il secondo tirato dall'Atletico Madrid, dal dischetto di presente Alvarez che nella rincorsa scivola al momento di impattare il pallone, la sfera tocca prima un piede poi l'altro entrando in rete, rigore convalidato ma poi annullato dalla revisione al Var. Sicuramente gran colpo di sfortuna per gli uomini di Simeone. Altro episodio non fortunato nell'ultimo rigore del Real Madrid, lo ha tirato Rudiger con Oblak che intuisce parando letteralmente il calcio di rigore ma la sua mano si piega e la palla entra senza nemmeno raggiungere il fondo della rete ma superando di pochi centimetri la linea della porta.