FORMELLO | Baroni più tranquillo: si rivedono Dia e Pedro. Occhio al modulo…

La 13° giornata di Serie A ENILIVE è alle porte, tra poco più di 48 ore i campi italiano torneranno ad infiammarsi dopo due settimane di stop. La Lazio sarà sottoposta al test Bologna, domenica tra le mura amiche dello Stadio Olimpico alle 20.45, partita ostica con i felsinei che in campionato non perdono dal 25 agosto contro il Napoli, primo in classifica. La squadra di Baroni arriva deficitaria di qualche elemento e con qualche acciacco, motivo per cui gli allenamenti diventeranno fondamentali in un periodo pieno di partite. Questa mattina i giocatori biancocelesti si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello per preparare la sfida ai rossoblù.

Assenti e presenti in gruppo

Tra coloro che sono partiti con le rispettive nazionali solo Castellanos e Hysaj non si sono visti al quartier generale, oltre agli infortunati Nuno Tavares e Gaetano Castrovilli. Regolarmente in gruppo invece Dia, si è visto anche Pedro che ha svolto in parte un lavoro differenziato e in parte con la squadra.

Idea 4-3-3

Non è escluso che la squadra di Baroni possa scendere in campo contro il Bologna l'assetto tattico già visto nella trasferta di Monza nell'ottica di gestire i due terminali offensivi, Dia e Castellanos, in vista dei tanti impegni e visto anche il rientro non agevole dalle nazionali, con i tre ruoli a centrocampo che andrebbero ad essere ricoperti da Guendouzi, Rovella e Vecino. Sulla fascia sinistra con l'assenza di Tavares, Pellegrini è un candidato fortissimo per una maglia da titolare contro la squadra di Vincenzo Italiano.