ESCLUSIVA | Lazio-Bologna, Acquafresca: "Baroni la sorpresa, dovrà gestire energie e spogliatoio"

Domenica alle 20.45 la Lazio riprenderà il proprio percorso in campionato, ospitando all'Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano. Alle prese con l'assenza di Nuno Tavares, fermatosi nel corso del ritiro con il Portogallo, il gruppo biancoceleste si prepara al primo dei tre impegni settimanali, assieme alla sfida europea con il Ludogorets e alla successiva trasferta di Parma. Per presentare la sfida di domenica, la redazione di Laziopress.it ha contattato in esclusiva l'ex attaccante del Bologna Robert Acquafresca.

Partendo dalla Lazio, Baroni è la sorpresa di questa stagione?

“In questo avvio sta dimostrando di esserlo, anche perchè fin qui non aveva mai avuto la possibilità di allenare una squadra dalle potenzialità così alte: in questo inizio con la Lazio sta facendo benissimo”.

In questo 4-2-3-1 molto si decide sul rendimento della coppia Dia-Castellanos. Da ex attaccante che ne pensa di questo duetto?

“Stanno dimostrando di essere una coppia ben assortita, ma più che le individualità, in questa fase nella Lazio sembra che a spiccare sia il collettivo: dall'esterno sembra questo a fare la differenza”.

Cosa deve fare la Lazio per restare in alto?

“Gli auguro di non avere infortuni, sono sempre un grande punto interrogativo, soprattutto quando trovi una certa regolarità nei risultati. Baroni dovrà essere essere bravo a gestire spogliatoio ed energie, e in questo inizio di stagione sta dimostrando tante qualità in questo senso”.

Viste le cessioni estive, la classifica del Bologna può essere considerata una sorpresa?

“Giochi su tre fronti, la Champions League ti toglie tante energie soprattutto mentali, voli sulle ali dell'entusiasmo e a volte tralasci cose involontariamente”.

In questo avvio di stagione Santiago Castro ha rappresentato una certezza per lo scacchiere di Vincenzo Italiano, andando a segno in quattro occasioni nelle prime undici uscite in questa Serie A. Non era facile per il Bologna in estate trovare chi avrebbe colmato almeno in parte l'assenza di Joshua Zirkzee. Così Acquafresca si è esposto sul momento attuale dell'olandese a Manchester:



“L'argentino sta facendo bene. Zirkzee è andato in un campionato totalmente diverso, forse più difficile anche se non è detto. E' importante scegliere in base alle proprie caratteristiche: personalmente ho avuto l'opportunità di andare in Inghilterra, non l'ho fatto perchè non pensavo di poter rendere al meglio”.

Che gara ti aspetti?

“Mi aspetto una sfida divertente, la Lazio è in un momento positivo ma il Bologna è un avversario ostico”.