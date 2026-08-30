Ratkov-Levante, Schira: "Pronto un contratto fino al 2031. Si attende il via libera del giocatore"
Petar Ratkov è ormai diventato uno dei flop dell'era Lotito. Arrivato dal Salisburgo per circa 13 milioni di euro nella sessione invernale di mercato, l'attaccante serbo sembra ormai vicino a lasciare la Lazio dopo solo sette mesi in biancoceleste.
Il rendimento è pessimo: 0 gol in 9 partite disputate dal suo arrivo nella capitale. Un dato che testimonia la totale bocciatura nella sua esperienza nella capitale. Dopo Sarri, anche Gattuso sembra non aver promosso il centravanti classe 2003 e, per questo motivo, la sua avventura in biancoceleste sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore sarebbe entrato nel mirino del Siviglia, ma non solo: anche il Levante sarebbe sulle sue tracce.
Ratkov-Siviglia, l'indiscrezione di Pedullà
Ratkov-Siviglia: sorpresa di 5 giorni fa, previsti nuovi contatti. Altri due club alla finestra
Ratkov-Levante, tutti gli aggiornamenti live
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Pedullà: "Levante ormai al traguardo"
Aggiornamento 16:34
Pedullà su X
Ratkov: il Siviglia non ha migliorato offerta del Levante (ormai al traguardo).
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Schira: "Pronto un contratto fino al 2031. Si attende il via libera del giocatore"
Aggiornamento 17:07
Schira su X
Petar Ratkov al Levante dalla Lazio è in fase finale per il prestito (€1M) con opzione di acquisto (14M). Il Levante è ora in attesa del via libera definitivo dell'attaccante. È pronto un contratto fino al 2031 (1+4).
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Baoicchini: "In chiusura Ratkov al Levante"
Aggiornamento 16:34
Baiocchini su X
In chiusura Ratkov al Levante prestito 1 milioni, diritto a 14.
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Di Marzio: "Intesa di massima raggiunta"
Aggiornamento 16:26
Di Marzio su X
Intesa di massima raggiunta anche con il giocatore. Operazione in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 14.
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