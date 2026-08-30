Ratkov-Levante, Schira: "Pronto un contratto fino al 2031. Si attende il via libera del giocatore"

Petar Ratkov è ormai diventato uno dei flop dell'era Lotito. Arrivato dal Salisburgo per circa 13 milioni di euro nella sessione invernale di mercato, l'attaccante serbo sembra ormai vicino a lasciare la Lazio dopo solo sette mesi in biancoceleste.

Il rendimento è pessimo: 0 gol in 9 partite disputate dal suo arrivo nella capitale. Un dato che testimonia la totale bocciatura nella sua esperienza nella capitale. Dopo Sarri, anche Gattuso sembra non aver promosso il centravanti classe 2003 e, per questo motivo, la sua avventura in biancoceleste sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore sarebbe entrato nel mirino del Siviglia, ma non solo: anche il Levante sarebbe sulle sue tracce.

Ratkov-Siviglia, l'indiscrezione di Pedullà

Ratkov-Siviglia: sorpresa di 5 giorni fa, previsti nuovi contatti. Altri due club alla finestra

Ratkov-Levante, tutti gli aggiornamenti live