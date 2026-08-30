Di Marzio: "Dia ha l'accordo col Rennes. La Lazio…"
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Rennes spinge per Boulaye Dia e ha già trovato l'accordo con il calciatore
Dia in Lazio-Atalanta
Si prospetta un finale di calciomercato movimentato quello della Lazio soprattutto sul fronte uscite con tanti giocatori da dover piazzare e situazioni da monitorare.
Dia ha l'accordo col Rennes
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Rennes spinge per Boulaye Dia e ha già trovato l'accordo con il calciatore. Sempre secondo l'esperto di calciomercato, serve ora trovare l'intesa tra i due club.