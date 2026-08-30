Di Marzio: "Dia ha l'accordo col Rennes. La Lazio…"

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Rennes spinge per Boulaye Dia e ha già trovato l'accordo con il calciatore

Beniamino Civitelli /
Dia
Dia in Lazio-Atalanta

Si prospetta un finale di calciomercato movimentato quello della Lazio soprattutto sul fronte uscite con tanti giocatori da dover piazzare e situazioni da monitorare.

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Dia ha l'accordo col Rennes

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Rennes spinge per Boulaye Dia e ha già trovato l'accordo con il calciatore. Sempre secondo l'esperto di calciomercato, serve ora trovare l'intesa tra i due club.

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