Idea Gudmundsson, Moretto: "La Lazio ci sta provando. Contatti in giornata"

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Lazio si sarebbe mossa concretamente per portare nella Capitale Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina. La Viola, dal canto suo, potrebbe lasciar partire l'islandese, su cui ci sarebbero altre due proposte stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà.

I primi contatti tra i due club ci sarebbero già stati e, secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto, la stessa giornata di oggi sarebbero proseguiti. La pista resta da monitorare, con la Lazio che resta in attesa di ulteriori sviluppi per mettere a disposizione di Gattuso il classe 1997.

Aggiornamento 13:57

L'indiscrezione di Moretto

La Fiorentina sta cercando delle soluzioni in uscita per Albert Guðmundsson. Il ragazzo ha declinato la possibilità Bologna, adesso c’è la Lazio che ci sta provando. Contatti anche in giornata.

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Aggiornamento 12:55

Pedullà: “Dialoghi approfonditi tra Lazio e Fiorentina, ora i viola…”

Gudmundsson: ci sono già stati dialoghi approfonditi tra Lazio e Fiorentina, ora i viola stanno lavorando sulla punta centrale.

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