Women Live | Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-3 (5-4): bianconere in semifinale

Per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia la Lazio Women scenderà in campo alle ore 18:00 allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo La Marmora di Biella per affrontare la Juventus.

Oggi le biancocelesti dovranno fare a meno del loro tecnico, Gianluca Grassadonia, squalificato proprio dal direttore di gara nella gara d'andata, terminata 3-1 per la squadra di Canzi, contro le bianconere al Fersini, a sostegno delle ragazze sarà invece presente a bordocampo il vice allenatore della Lazio Women, Gianmarco Fedeli.

Determinate sarà la gara di oggi per le biancocelesti che, in caso di sconfitta, non passeranno il turno e di conseguenza saranno definitivamente eliminate dalla competizione nazionale. La Lazio Women dovrà infatti cercare di proseguire la scia positiva che sta emergendo in campionato: sono due le vittorie consecutive conquistate, prima contro il Napoli, per il quindicesimo turno di campionato, poi contro la Fiorentina, nell'ultima giornata di Serie A.

In questi ultimi match le aquilotte hanno finalmente ritrovato quell'entusiasmo che troppo spesso è stato accantonato per dei risultati che non rispecchiavano il duro lavoro svolto. Oggi questa forza e determinazione ritrovate nelle ultime gare dovranno fare da perno in una gara particolarmente complessa. In caso di parità, le squadre si andranno ad affrontare, come di consueto, per due tempi supplementari da 15' ciascuno ed eventuali tiri di rigore.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-3): Proux, Calligaris, Kullberg, Gallo, Thomas, Brighton, Bennison, Bergamaschi, Lehmann, Vangsgaard, Beccari. A disposizione: Peyraud-Magnin, Capelletti, Harviken, Schatzer, Rosucci, Cantore, Girelli, Bonansea, Boattin, Krumbiegel, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi.

LAZIO (3-4-1-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Cafferata, Yang, Benoit, Oliviero; Kajan, Simonetti; Piemonte. A disposizione: Cetinja, Mancuso, Eriksen, Martinovic, Le Bihan, Zanoli, Castiello, Golsoni, Pizzi, Scaramuzzi, Visentin. Allenatore: Giammarco Fedeli.

Designazione arbitrale

Arbitro: Alberto Poli (sez. Verona)

Assistenti: Francesco Macchi - Doriana Isidora Lo Calio

Quarto uomo ufficiale: Francesco Palmisano

Il live di Lazio-Juventus