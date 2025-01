Tchaouna, Pedullà: "Il Bologna sta insistendo anche in assenza di uno scambio di Fabbian"

A pochi giorni dal termine della sessione invernale di mercato, la società biancoceleste sembra star concretizzando anche le possibile cessioni. Prima fra tutte è quella di Gaetano Castrovilli al Monza: il centrocampista ex Fiorentina avrebbe infatti trovato l'accordo con il club brianzolo, in cui avrebbe l'opportunità di trovare più spazio rispetto a quanto trovato con la maglia biancoceleste.

La situazione Tchaouna-Bologna

Quanto a Tchaouna, il Bologna avrebbe destato un certo interesse per l'attaccante di Baroni, anche “in assenza di uno scambio con Fabbian”, come riporta l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Ad oggi l'esterno francese si trova in Portogallo per disputare l'ottava e ultima giornata di questa prima fase a girone unico di Europa League contro il Braga, ma al rientro in Italia si valuterà la situazione.

Il post su X di Pedullà