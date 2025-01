Coppa Italia | Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali

Manca meno di un'ora al fischio d'inizio di Juventus-Lazio, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. La sfida di quest'oggi allo Stadio comunale Vittorio Pozzo La Marmora di Biella sarà decisiva per il percorso della Lazio nella coppa nazionale: nella gara d'andata le biancocelesti hanno infatti subito una pesante sconfitta al Fersini, perdendo 3-1 contro le bianconere, oggi in caso di sconfitta la squadra di Grassadonia sarà obbligata ad uscire dalla Coppa Italia.

A pochi minuti dall'inizio di Juventus-Lazio, il tecnico delle bianconere, Massimiliano Canzi e delle biancocelesti, Giammarco Fedeli, vice allenatore della Lazio Women a sostituzione dello squalificato Gianluca Grassadonia, hanno diramato le formazioni ufficiali per le sfida delle ore 18:00.