Giuffredi: "Zaccagni sta dimostrando di essere un grande capitano. Su Casale..."

L'intervento di Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni e Nicolò Casale, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. L'agente del capitano della Lazio e dell'ex difensore biancoceleste ha parlato del momento florido della squadra di Baroni e della conseguente crescita di Zaccagni, ormai diventato il leader del club capitolino dopo l'uscita di Ciro Immobile, mentre per quello che riguarda Casale ha parlato del momento negativo che sta attraversando l'attuale difensore del Bologna.

Su Casale e Parisi? È normale che i giocatori possano riscontrare dei momenti difficili, li seguo ormai da cinque anni e non li ho mai visti in difficoltà. Ho molta fiducia in questi ragazzi. Un periodo non positivo non elimina tutto ciò che è stato fatto. Torneranno ai loro livelli.