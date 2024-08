GdS | Capello: "Le romane le vedo staccate, la Lazio…"

Tutto pronto per l'inizio della nuova stagione 2024/25 della Serie A ENILIVE. Questa sera si torna ufficialmente in campo con ben quattro match in programma: Genoa - Inter (ore 18.30), Parma - Fiorentina (ore 18.30), Empoli - Monza (ore 20.45), Milan-Torino (ore 20.45).

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato della situazione complessiva delle squadre del nostro campionato all'indomani dell'esordio soffermandosi anche sulle due squadre della Capitale.

Per l'ex tecnico del Milan la favorita per lo Scudetto resta senza dubbio l'Inter, ha speso poi belle parole su Thiago Motta e sul nuovo Milan di Fonseca. Capello punta poi su Zielinski e Morata come migliori acquisti di questa sessione di calciomercato estiva.

Le parole di Capello sulle due squadre della Capitale

Depositphotos

Le romane possono inserirsi nella volata per la Champions?