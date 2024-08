Sky, Nuovi Orari Serie A: La Stagione 2024/25

La nuova stagione di Serie A prenderà il via domani, inaugurando il campionato 2024/25 con una serie di novità significative. Tra queste, il debutto di Enilive come title sponsor della competizione e l'apertura di un nuovo ciclo di diritti televisivi che, per la prima volta, avrà una durata di cinque anni. Sky, protagonista indiscussa della trasmissione sportiva, continuerà a ricoprire un ruolo centrale, offrendo ai propri abbonati 114 partite in co-esclusiva, con un notevole incremento del numero di big match disponibili.

Sky Nuovi Orari Serie A – Le Novità Sugli Orari

Una delle innovazioni più rilevanti per questa stagione riguarda gli orari delle partite trasmesse da Sky. Nelle ultime tre stagioni, le partite in co-esclusiva erano generalmente programmate il sabato alle 20.45, la domenica alle 12.30 e il lunedì alle 20.45. Da quest'anno, ci sarà un cambiamento significativo per l'orario della domenica.

A partire dalla stagione 2024/25, come riportato da calcioefinanza.it, Sky trasmetterà la sua terza partita della domenica non più alle 12.30, ma alle 18.00. Di seguito, i nuovi orari delle partite trasmesse da Sky fino al 2028/29:

Sabato : ore 20.45

: ore 20.45 Domenica : ore 18.00

: ore 18.00 Lunedì: ore 20.45

Sky Nuovi Orari Serie A – Gli Highlights del Campionato

Oltre alla trasmissione delle partite in diretta, Sky Sport offrirà agli appassionati di calcio anche gli highlights di tutte le 380 partite della stagione. Grazie agli Skylights, mini film di circa tre minuti con i momenti salienti di ogni partita, il commento dei telecronisti Sky e l'uso della Sky Sport Tech, gli abbonati potranno rivivere le emozioni delle partite con un montaggio curato nei minimi dettagli.