MOVIOLA | Frosinone-Lazio, Rapuano gestisce una partita fisica: quattro i cartellini gialli estratti

La Lazio torna al successo. Dopo il brutto k.o. interno per 1-2 contro l'Udinese, che ha chiuso lo scorso turno di campionato, i biancocelesti hanno conquistato i tre punti in casa del Frosinone. Gara ricca di gol e capovolgimenti, con il risultato finale che dice 2-3 per la Lazio. Il match è stato diretto dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Garzelli, con Baroni quarto uomo. Al V.A.R. Abisso, mentre A.V.A.R. Di Paolo.

Nella prima frazione, chiusa sul risultato di 1-1, con Zaccagni che ha risposto al vantaggio iniziale del Frosinone con Lirola, l'arbitro Rapuano gestisce bene, con qualche fallo fischiato da entrambe le parti. Al 34esimo arriva il primo cartellino giallo della partita: il terzino della Lazio Pellegrini interrompe una ripartenza della squadra gialloblù manovrata da Brescianini. Ammonizione pesante per il numero 3 biancoceleste, visto che, diffidato, salterà la gara dell'Olimpico contro la Juventus. Prima di mandare le squadre negli spogliatoi, il fischietto di Rimini concede 3 minuti di recupero.

Il secondo tempo si apre, dopo appena dieci minuti, con il secondo giallo della gara, il primo per la squadra di Di Francesco: Barrenechea entra in maniera scomposta su Zaccagni interrompendo la ripartenza biancoceleste, con il direttore di gara lo ammonisce. Due minuti dopo arriva il secondo gol della Lazio, con Castellanos appena entrato in campo: proteste da parte della squadra di casa in occasione della rete, ma dopo un controllo al V.A.R. per possibile fuorigioco, l'arbitro conferma la regolarità del gol. Al 72esimo, dopo aver accorciato le distanze, il Frosinone trova la rete anche del possibile 3-3, ma giustamente viene annullata per fuorigioco, con il V.A.R. che conferma la decisione di Rapuano. All'88esimo viene sanzionato Manuel Lazzari con l'ammonizione, per aver interrotto la ripartenza dei gialloblù manovrata da Seck. Prima del triplice fischio di questa gara fisica, l'arbitro concede 8 minuti di recupero. Al primo di quest'ultimi, viene sanzionato con il cartellino giallo il terzo calciatore della Lazio, con l'autore della doppietta vincente Castellanos, che entra in ritardo sull'attaccante del Frosinone Kaio Jorge.