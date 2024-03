Frosinone-Lazio, Pellegrini nel pre partita: "Settimana molto difficile, ci sono tante emozioni"

A pochi minuti dall'inizio del match tra Frosinone e Lazio e dall'annuncio delle formazioni ufficiali, Luca Pellegrini, che si riprende la titolarità, si è presentato davanti alle telecamere di DAZN per parlare del match e del momento difficile che sta vivendo l'ambiente laziale:

“Come è l'umore? E' stata una settimana molto difficile e impegnativa. Ci sono tante emozioni che ballano dentro, ma non dobbiamo far altro che pensare alla partita di stasera per portare a casa i tre punti.”