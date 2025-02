Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta su Dia

Tutto pronto per l’attesissimo confronto del sabato, valido per la 25a giornata del campionato di Serie A Enilive. Cresce l’attesa per la sfida tra Lazio e Napoli: i biancocelesti arrivano con entusiasmo dopo la netta vittoria contro il Monza, mentre i partenopei cercano riscatto dopo il pareggio con l’Udinese.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku.