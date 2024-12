Xavi Hernandez verso la Serie A: trattative avanzate con un club?

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: il nome di Xavi Hernandez, ex campione del Barcellona e allenatore, sarebbe sul taccuino del Milan. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo El Nacional, che parla di "trattative avanzate" tra il tecnico spagnolo e il club rossonero.

Milan e Xavi Hernandez: trattativa per il futuro?

Dopo l’addio ai blaugrana al termine della scorsa stagione, Xavi Hernandez è attualmente senza squadra. Secondo le indiscrezioni, il Milan starebbe valutando il suo profilo come possibile soluzione per il futuro della panchina. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali: non è chiaro se il progetto preveda un inserimento immediato in caso di allontanamento di Paulo Fonseca o se l’idea sia per la prossima stagione.