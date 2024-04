Genoa-Lazio | Patric nel post-partita: "Essere felici è un parolone. Se avessi segnato..."

Nel post partita di Genoa-Lazio, il difensore biancoceleste Gabarron Patric ha parlato ai microfoni di DAZN.

Felicità è un parolone, siamo contenti ma adesso abbiamo ancora 5 partite e siamo in ballo. Saremo felici se a fine stagione raggiungiamo l’obiettivo. Siamo stati bravi. Alcune gestioni io e Mario potevamo gestirle meglio. Era importante vincere. Non abbiamo subito gol e tante occasioni.

"Siamo e sono contento per questa settimana speciale. Felice di tutto? Ancora no, a fine stagione te lo dirò. Vittoria importante, ma dobbiamo ancora andare avanti, siamo lì e possiamo dire tanto. Adesso non ci possiamo fermare se vogliamo stare lassù, un successo pesante e difficile. Pensiamo già alla prossima, vogliamo dire la nostra. Juventus? Adesso dovremo riposare bene, dopodiché dovremo concentrarci sul credere. Dobbiamo crederci, insieme alla nostra gente, fino alla fine. Cosa accadrà non lo so. Ma questa dev'essere la chiave della partita e così ci dobbiamo approcciare al match".