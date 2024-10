Lazio-Genoa, Rodia a LSC: “Vi dico come stanno Lazzari e Zaccagni”

La Lazio dopo l’Europa League torna a vincere anche in campionato: battuto per 3-0 il Genoa di Gilardino. Al termine del match, il dottor Rodia è intervenuto ai microfoni di LSC e ha chiarito sulle condizioni di Lazzari e Zaccagni. Queste le sue parole

Zaccagni ha avuto un attacco grastrointerico acuto, si è verificato in mattinata e non c’è stato il tempo per farlo riprendere. Guendouzi? Stiamo facendo un ottimo lavoro anche per la sua grossa disponibilità e voglia di dare un contributo alla squadra.