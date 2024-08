FORMELLO - Partitella a campo ridotto: Tavares ok, tre assenze forzate

Quest'oggi la squadra si è ritrovata a Formello in vista della gara di sabato prossimo contro il Milan: l'obiettivo numero uno è rialzarsi immediatamente dopo la prestazione insufficiente di Udine.

Un minuto di silenzio in memoria di Eriksson

L'allenamento è iniziato con un minuto di silenzio in memoria di Sven Goran Eriksson, storico allenatore biancoceleste e vincitore del secondo scudetto, scomparso oggi all'età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Successivamente, la sessione è proseguita con una partitella a campo ridotto, prima 9 contro 9 e poi 11 contro 11, sotto lo sguardo di Fabiani ed Enrico Lotito. Assenti Casale, Pellegrini e Marusic, con quest'ultimo rimasto in panchina per tutta la durata dell'esercizio. Per ovviare alle assenze sono stati aggregati tre ragazzi della Primavera, incluso Diego Gonzalez oltre che al portiere Magro.

Da segnalare che Nuno Tavares, mai utilizzato nelle prime due giornate di Serie A, ha partecipato all'intero allenamento, mentre Castrovilli è stato provato più da trequartista che come mezzala.

Nessun confronto a Formello

Al termine della partitella, i titolari di Udine hanno svolto un lavoro di scarico a parte, mentre gli altri, inclusi i giovani della Primavera, hanno disputato un'ulteriore partitella a campo ridotto. Non si è verificato alcun confronto tra Fabiani e la squadra, contrariamente a quanto trapelato in mattinata. Appuntamento a domani mattina, con la squadra che si ritroverà a Formello per proseguire le prove anti-Milan.