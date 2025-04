Il Messaggero: "La Lazio vuole cedere Nuno Tavares"

Vi avevamo svelato che Tavares aveva ottenuto un permesso dalla Lazio e da giorni stava in Portogallo. Ieri il terzino, uscito in lacrime dalla sfida col Bodo, ha pubblicato su Instagram una storia che lo ritrae al mare in un lido. Nulla di clamoroso, ma il post ha suscitato l’irritazione di molti tifosi per l’inopportunità dell’uscita social nel giorno di una partita chiave della Lazio. Nuno oltretutto non ha ancora effettuato gli esami per capire l’entità del settimo ko muscolare, che quasi sicuramente gli farà saltare le rimanenti cinque sfide di campionato.

La Lazio vuole monetizzare Tavares

Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, Fabiani ha già dato mandato ad intermediari di cedere Tavares a giugno, da capire quali big (c’erano Inter, Milan, Juve e Chelsea a gennaio) si ripresenteranno con i 35-40 milioni richiesti da Lotito, dopo il calvario conclamato, specie nel nuovo anno.

Allenamenti e papa Francesco

Intanto la Lazio è tornata ieri sera da Genova, stamattina è già prevista la seduta di scarico e alle 15 la visita in Vaticano a rendere omaggio a papa Francesco: «Per chi è credente come me sono stati giorni di lutto - assicura il ds Fabiani - e travagliati. La Lega ha generato il caos sui recuperi. La mia sensazione è che la mano sinistra non sapeva cosa facesse la destra. Restando a Genova non sapevamo dove allenarci. Ringrazio la squadra per una vittoria che ci consente di affrontare le ultime 5 gare con cauto ottimismo».