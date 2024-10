Lotito:" Baroni parte integrante della nostra famiglia. E sulle critiche.."

Al termine del recente consiglio federale, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha condiviso la sua visione per il futuro del club, affrontando temi di competitività e unità. Le sue dichiarazioni pongono l’accento su una leadership efficace e sul valore del gruppo. Lotito ha iniziato il suo intervento sottolineando l’importanza di attenersi alle normative statali:

“C’è una norma dello Stato che prevede delle cose e ci atteniamo a quello che pensiamo sia funzionale per potere rendere competitiva la Serie A.”

La scelta di Baroni

Un focus particolare è stato riservato all’allenatore, Baroni. “L’ho scelto per una funzione, penso lo abbia capito e lo interpreta nel migliore dei modi,” ha dichiarato Lotito, evidenziando come Baroni si senta parte della “famiglia” Lazio. Il presidente ha apprezzato il modo in cui l’allenatore guida la squadra, mantenendo rispetto per ogni singolo giocatore e senza favoritismi.

Risposta alle critiche

Rispondendo a coloro che avevano suggerito un ridimensionamento della squadra, Lotito ha chiarito: “Ma quale ridimensionamento? Non voglio i nomi, voglio giocatori che combatteranno per le persone che li sostengono.” Con queste parole, il presidente ha espresso la sua ferma intenzione di mantenere un organico motivato e pronto a lottare per i propri tifosi. Le dichiarazioni di Claudio Lotito delineano un quadro chiaro per la Lazio, incentrato sulla competitività e l’unità. Con una leadership forte e una squadra determinata, il club mira a affrontare le sfide future con rinnovato vigore, promettendo ai suoi sostenitori un impegno costante e una lotta senza quartiere.