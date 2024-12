Lazio-Inter in chiaro, Marotta: "Momento da celebrare. La Lazio…"

Lazio-Inter, in programma lunedì 16 dicembre alle 20:45, big match della 16° giornata che si chiuderà proprio con la sfida dello Stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in chiaro da Dazn. Le sfide tra biancocelesti e nerazzurri nel recente passato hanno sempre rappresentato gare emozionanti, ma mai come quest'anno le squadre erano state vicine per contendersi le posizioni di vertice.

Dopo le parole del Presidente Lotito sono arrivate anche quelle di Marotta su Lazio-Inter in chiaro.

Depositphotos

Nella pagina successiva le parole del Presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta