Sandro Sabatini elogia Zaccagni: "Non si è parlato abbastanza della sua prodezza, rendiamoci conto che …"

Il gol di Zaccagni allo scadere ha consentito all'Italia di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta di EURO2024, sottolineiamo che senza quel gol gli Azzurri non sarebbero nemmeno rientrati nelle migliori terze e quindi costretti ad abbandonare il torneo. Tuttavia in questi giorni si è dato davvero poco spazio alla prodezza compiuta dall'ala biancoceleste preferendo elogiare giocate di altri calciatori, senza dubbio importantissime, ma che senza la conclusione di Zaccagni sarebbero state inutili. Per fortuna arriva una voce fuori dal coro, infatti il giornalista Sandro Sabatini attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube ha voluto parlare della situazione creatasi intorno a Zaccagni elogiando l'ala biancoceleste.

Siamo agli Ottavi ed è tutto merito di Zaccagni, perché se non avesse segnato saremmo stati eliminati visto che non rientravamo nelle migliori terze. Ma si è parlato di Zaccagni? Ho visto grandi racconti sulla discesa di Calafiori e non sul grandissimo colpo d'artista di Zaccagni. Ho sentito anche dire: “a Zaccagni bastava buttarla dentro”, ecco io non so se neanche a gioco fermo e senza avversari al primo minuto anziché all'ultimo qualcuno sarebbe riuscito a fare quel gol.

Zaccagni è un giocatore che va celebrato, invece ho visto che si è dato molto spazio al video del bimbo e di sua moglie Chiara, bellissimo e mi sono commosso anche io, ma Zaccagni ha una storia, ha delle qualità, delle caratteristiche, giocava nel Verona quando scopriva talenti e secondo me tutto ciò è stato un po' sorvolato. È stato sorvolato anche un altro aspetto fondamentale, qual è il ruolo di Zaccagni? Può giocare nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1? Non pensate che mettere Zaccagni titolare nella prossima partita ci voglia uno sforza che tutti gli altri 10 giocatori son condizionati e allora mi chiedo perchè non gioca Zaccagni la prossima partita? Secondo me alla fine giocherà, ma questa domanda arriva anche per un fatto che io noto che si sta parlando moltissimo di tante altre cose e pochissimo di calcio, di tecnica, di tattica anche a un CT come Spalletti. Del resto anche Spalletti, che è il numero uno, si è un po' incagliato nel racconto delle talpe; io ammetto le mie colpe ma quando si è scatenata questa cosa che qualcuno ha svelato del patto di spogliatoio io sinceramente non l'avevo tanto letto sui giornali ed è stata ingigantita una cosa che era sfuggita a molti. Abbiamo passato settimane a parlare della Play STation, ma il calcio? Sono un po' deluso.

In questo momento Zaccagni tolto dalla formazione titolare sarebbe un controsenso, se il giocatore è decisivo il giocatore deve decidere quasi autonomamente di giocarla altrimenti non ha senso niente, nemmeno il valore dello sport. Mi sarei aspettato da parte della Stampa Romana almeno una piccola battaglia per Zaccagni invece tutto questo non c'è.