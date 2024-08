LAZIO WOMEN | Popadinova firma per la sua nuova squadra: "Emozionatissima di essere qui…"

L'ormai ex calciatrice della Lazio Evdokia Popadinova, che ha aiutato le ragazze di coach Grassadonia a raggiungere la massima serie siglando quattro gol in 14 presenze, si trasferisce in Australia al Brisbane Roar.

Il Brisbane Roar è lieto di dare il benvenuto nel club all'attaccante della nazionale bulgara Evdokia Popadinova in vista della stagione 2024/25 della Liberty A-League Women.

La 27enne arriva al club proveniente dalla Lazio, club italiano, dove ha segnato quattro gol in 14 presenze.

Popadinova, incoronata sei volte Calciatrice bulgara dell'anno, ha esordito nella nazionale maggiore all'età di 16 anni nel 2013, entrando dalla panchina nella vittoria per 4-2 contro la Macedonia e da allora è scesa in campo 10 volte e ha segnato quattro gol.

L'attaccante vanta una vasta esperienza avendo giocato in giro per l'Europa per club come lo Sportika Blagoevgrad, il London Bees, l'Aalborg BK nella Superliga danese e il Napoli e il Sassualo nella Serie A femminile.

Le prime parole con il suo nuovo club

"Sono davvero emozionata di giocare in Australia", ha detto Popadinova.

"Questo è stato un mio grande sogno per un bel po' di tempo, e sono più che grato per questa opportunità. Ho seguito la lega negli ultimi anni, e non vedo l'ora di scendere in campo e rappresentare il Brisbane Roar."

"Questa maglia sarà la mia seconda pelle per la prossima stagione, e sono così pronto ed emozionato per quello che verrà. L'obiettivo rimane lo stesso di sempre, ovvero vincere più partite possibili".

Popadinova si unisce a Danelle Tan come secondo nuovo arrivo del club in vista della stagione 2024/25 della Liberty A-League.

Incontrerà per la prima volta i suoi nuovi compagni di squadra quando inizierà la pre-stagione a settembre.

Restate sintonizzati per scoprire le ultime novità sulla squadra femminile della A-League del club, che saranno annunciate nelle prossime settimane