Zaccagni resta con gli Azzurri o torna a Roma? Ecco la decisione definitiva

Prosegue la sosta per le Nazionali, sono diversi i calciatori della Lazio chiamati dal proprio paese.

Le gare di Nations League

Nella giornata di ieri sono scesi in campo dal primo minuto Rovella, Guendouzi ed Isaksen: per i primi due non è andata così bene, Italia e Francia hanno perso rispettivamente contro Germania e Croazia. Isaksen invece è stato il migliore in campo di Danimarca-Portogallo, il suo contributo alla vittoria è stato importante.

Le condizioni di Zaccagni

Il capitano e numero dieci della Lazio non ha fatto parte della gara di ieri a causa di un problemino: il ct degli Azzurri non ha voluto forzare il suo impiego viste le condizioni non ottimali.

La decisione di Spalletti sull’impiego di Zaccagni

Secondo quanto riportato da Radio Laziale, Zaccagni resterà con la Nazionale: quest’oggi ha svolto l’intero allenamento in gruppo ed è disponibile per la trasferta di Dortmund in programma domenica sera, Spalletti lo ha provato nel ruolo di seconda punta. Arrivano quindi buone notizie per la Lazio, le condizioni del suo capitano non preoccupano.