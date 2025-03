Tegola per Baroni, si ferma Ibrahimovic: le condizioni e i tempi di recupero

Un nuovo infortunio muscolare per un altro giocatore biancoceleste nel corso della pausa nazionali. Lo stop dal campionato dovrebbe dar modo ai giocatori rimasti a Roma di rifiatare dopo un lungo periodo provante sia dal punto di vista fisico che mentale. Eppure, secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, protagonista di questo nuovo infortunio è il 19enne Arijon Ibrahimovic: il giovane ha accusato uno stiramento di primo grado, che lo terrà ai box per i prossimi dieci giorni.

Ibrahimovic ai box

Un infortunio muscolare quello del classe 2005 che, è subentrato al 83' al posto di Vecino al termine della scorsa pesante sconfitta a Bologna, persa con un clamoroso 5-0. Ibrahimovic si era fermato dopo l'allenamento svolto nella giornata di giovedì, e ieri è arrivata la conferma. Dati i dieci giorni di stop, l'ex Bayern Monaco non sarà a disposizione di Baroni per la sfida contro il Torino, mentre è da valutare la sua presenza in panchina per la trasferta contro l'Atalanta.

Emergenza infortuni

I tanti impegni ravvicinati e i numerosi infortuni in queste ultime settimane hanno rilevato la questione sulla gestione dei calciatori. C'è infatti una riflessione aperta sul tema degli infortuni muscolari che hanno coinvolto molti dei giocatori presenti in rosa, e in cui nel mese di marzo si sono accentuati.

Il lavoro

Il mister biancoceleste attende i rientri dei nazionali per l'allenamento con la squadra al completo, in programma il prossimo giovedì. In questi giorni è stato costretto a lavorare con pochi uomini: Lazzari, Vecino, Romagnoli, Gigot, Belahyane, Noslin, Pellegrini, Basic e Pedro. Mentre non si sono visti in campo Patric e Hysaj più Tavares, rientrato a Roma dalla Nazionale portoghese. Castellanos è invece out alle prese con il secondo stiramento dell'anno. In attesa del gruppo al completo, dopo l'allenamento di oggi nella mattinata, la squadra avrà tre giorni liberi con la ripartenza fissata a mercoledì.