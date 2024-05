Lazio-Empoli, Tudor: "Gara difficile, non ci sono scuse. Luis Alberto? Scelta tecnica"

Nel pre gara di Lazio-Empoli, il tecnico biancoceleste Igor Tudor ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo lavorato su tutto. Dobbiamo migliorare alcuni concetti e migliorare quelli fatti bene. L'Empoli è un avversario tosto che lotta per la salvezza. Noi dobbiamo andare forte verso i nostri obiettivi e fare una bella gara. Luis Alberto non convocato? E' una scelta tecnica. La gara di oggi è super difficile come sono le ultime di campionato. Non ci sono scuse. Noi abbiamo i nostri obiettivi, le nostre idee e le motivazioni devono essere all'altezza. Abbiamo fatto un buon percorso, ora dobbiamo finire al meglio le ultime tre gare".