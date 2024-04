Pedro nel post partita: "Oggi abbiamo lottato. Su Tudor e Luis Alberto..."

Pedro Rodriguez ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro l'Hellas Verona grazie alla rete di Zaccagni nella ripresa. Queste le sue parole:

Vittoria fondamentale

È un peccato in Coppa Italia perché potevamo andare in finale, penso che oggi era una partita difficile per noi, ma abbiamo combattuto e lottato fino alla fine e abbiamo trovato il gol e la vittoria che era troppo importante oggi

Su Tudor

Penso che ha dato molta energia con il suo carattere, la sua mentalità, il suo lavoro. Stiamo lavorando tutti bene, Tudor sta lavorando con tutti i giocatori della squadra e penso che anche questo sia buono. Dobbiamo continuare così fino alla fine queste ultime 4 partite che rimangono

Su Luis Alberto

È un giocatore molto forte per noi, è diverso, ha molta qualità. Ha sempre questa magia per fare assist, per fare i gol. Ha fatto una buona stagione ed è sempre un piacere giocare con lui

Se si sente centrale nel nuovo progetto

Io sono qua per dare una mano, Tudor lo sa, abbiamo già parlato e io sono sempre disponibile per la squadra. Ovviamente sono il giocatore più vecchio della squadra ma continuo a lavorare e a dare tutto per questa squadra, sempre con il sorriso

L'attaccante biancoceleste ha poi aggiunto ai microfoni di Sky: