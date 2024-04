CONFERENZA TUDOR: "Servono giocatori di qualità negli ultimi metri"

Al termine della sfida vinta per 1-0 l'allenatore dei biancocelesti Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni.

Abbiamo parlato già molto. E' un giocatore importante. Ha qualità. La vittoria è stata bella per me, uan gara più difficile di tutte. La vittoria è più bella di tutte perché viene dopo partite ravvicinate in cui si è speso tanto e con acciacchi. L'abbiamo preparata come una finale, sennò non si vinceva. Loro sono preparati, anche a livello difensivo. Non dovevamo sbagliare nulla. Siamo partiti ottimi. Quando si sono messi a cinque eravamo in difficoltà. Poi il gol vittoria di Zaccagni e la parata di Mandas, tanta roba.