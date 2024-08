CdS | Lazio-Folorunsho parte il conto alla rovescia

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ancora non ha preso Folorunsho ma è come se lo avesse fatto o quasi, Lotito aspetta solo di affondare il colpo. Il calciatore ha già detto sì alla Lazio e vuole solo tornare a Formello. Lotito lo vuole prendere in prestito con obbligo o riscatto per non appesantire il bilancio. La richieste di De Laurentis è ferma sui 12 milioni.

La Lazio in quel ruolo ha già Dele-Bashiru e Catsrovilli ma a fronte di 48-50 partite ampliare la rosa è tutto di guadagnato e permetteresti di far crescere Dele-Bashiru all'ombra di Guendouzi con l'ex-Fiorentina e Folorunsho ad operare sulla trequarti.

Se tutto va per il verso giusto Folorunsho potrebbe diventare un nuovo calciatore della Lazio tra il 28 ed il 30 agosto. Servirà poi sistemare gli esuberi come Hysaj, Akpa Akpro, Basic e Andre Anderson che la Lazio spera di piazzare sul gong. Occhio a Isaksen che di fronte all'offerta giusta può partire e solo in caso di sua partenza potrebbe arrivare Cherki.

L'alternativa a Folorunsho è Alcaraz, ma non è un regista come molti dicono (Con Allegri alla Juve faceva la mezzala), su di lui c'è anche il Flamengo ma il calciatore preferirebbe rimanere in Europa.