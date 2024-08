CdS | Vecino in Turchia aprirebbe le porte ad un regista

Come riportato dal Corriere dello Sport, per Vecino potrebbe aprirsi una pista che porta al Besiktas di Ciro Immobile, da Formello smentiscono ma va comunque monitorata la situazione. Certo è che trattative con i turchi non sono state avviate e l'entourage di Vecino nega tutte le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni.

Calcoli

La Lazio ha bisogno di cedere anche per sbloccare il mercato in entrata. L'eventuale partenza di Vecino aprirebbe diversi scenari in quanto libererebbe un posto in lista, aprirebbe all'inserimento di un nuovo regista e farebbe crescere Dele-Bashiru all'ombra di Guendouzi con l'eventuale Folorunsho e Castrovilli sulla trequarti.

Registi Under

Nella lista, una volta perso Camara, i nomi sono quelli di Mandela Keita dell'Anversa e Antoni Milambo del Feyenoord su cui potrebbe imbastirsi un qualcosa qualora agli olandesi interessasse ancora Isaksen.