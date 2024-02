Fiorentina-Lazio, Belotti nel post: "Nel primo tempo sembrava stregata, abbiamo meritato la vittoria"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante della Fiorentina Andrea Belotti ha commentato il successo ottenuto per 2-1 contro la Lazio.

Queste le sue parole:

“Oggi per come abbiamo interpretato la gara a livello mentale tecnico e tattico, penso sia stata una vittoria meritata. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato, vincere così quasi dominando, penso sia la soddisfazione più grande perché arrivi al risultato finale. Fa sempre piacere quando i tifosi mi ringraziano, quando entro dentro il campo devo uscire quasi distrutto, loro ci tengono a noi e vogliono che noi vinciamo. Io approccio dando tutto per vincere. Rigore? Cose che possono succedere, sono due che sbaglia ma capita di sbagliare. Europeo? Lavoro ogni giorno per migliorarmi, la nazionale è un obiettivo ma passa dalla Fiorentina”