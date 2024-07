Il primo allenamento di squadra di Immobile con il Besiktas

Ieri contro la compagine locale di Auronzo di Cadore (vinta dalla Lazio per 23-0) si è giocata la prima partita dei biancocelesti dopo otto anni senza Ciro Immobile in squadra. L'attaccante di Torre Annunziata è ormai ad Istanbul pronto a preparare la sua nuova stagione con il Besiktas.

Nelle prime immagini di Immobile su quello che sarà il suo nuovo campo, si vede un Ciro sorridente ma al tempo stesso molto concentrato, come sempre d'altronde, pronto a sudare la maglia del Besiktas come ha dimostrato di aver fatto sempre in carriera e soprattutto con la Lazio.

Il primo allenamento di Immobile con il Besiktas

Sul proprio profilo Instagram ufficiale, la squadra turca ha mostrato le immagini del primo allenamento di Ciro Immobile con i suoi nuovi compagni: ieri l'ex attaccante della Lazio ha svolto degli allenamenti individuali (con pallone e senza) come mostrato da un Reel su Instagram, mentre oggi si legge che l'ex capitano della Lazio ha preso parte al suo primo allenamento di squadra con le Aquile Nere, così vengono chiamati i giocatori del Besiktas.

Il video di presentazione di Immobile al Besiktas

Nel video di presentazione, che ha letteralmente mandato in visibilio i tifosi turchi, si vede Immobile puntare il dito sulla bacheca dei trofei vinti dal Besiktas e magicamente spunta una teca vuota dove i tifosi delle Aquile Nere si augurano di aggiungere un trofeo grazie ai gol dell'ex capitano della Lazio.

I post Instagram del Besiktas

