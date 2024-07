Nuno Tavares è il terzino che fa al caso della Lazio?

Questa mattina Nuno Tavares ha svolto ad Auronzo di Cadore il primo allenamento da giocatore della Lazio agli ordini di Mister Baroni. Dopo essere arrivato ieri all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo ed aver assistito all'amichevole vinta 23 a 0 contro la formazione locale, questa mattina si è unito con i suoi nuovi compagni all'interno del rettangolo di gioco. Il suo acquisto permette di avere una coppia di terzini di piede mancino da impiegare a sinistra evitando di adattare con scarsi risultati Lazzari (come fece Tudor), Marusic o Hysaj.

Le caratteristiche tecniche di Nuno Tavares

Terzino sinistro di piede mancino, classe 2000, molto forte fisicamente e ciò lo agevola negli uno contro uno. Ha grandi qualità tecniche con il piede forte e soprattutto di resistenza permettendogli di aiutare la squadra nella fase offensiva con i suoi cross. Con un margine di tempo consono per l'ambientamento che gli consentirebbe di migliorare la fase tattica difensiva, che sappiamo in Italia quanto sia importante, può diventare un elemento molto importante per la Lazio tanto in fase offensiva quanto in fase difensiva.

Depositphotos

La stagione scorsa di Nuno Tavares

La passata stagione è stata probabilmente la più sfortunata della sua carriera collezionando con il Nottingham Forest, dove giocava in prestito, solamente otto partite in Premier League e quattro in FACup per un totale di 696' minuti. Anche nel club inglese giocava terzino sinistro in un 4-2-3-1.

Lo storico infortuni di Nuno Tavares

Nuno Tavares, facendo tutti gli scongiuri del caso, nelle ultime quattro stagioni ha saltato solamente sedici partite, di cui tre per Coronavirus. La maggior parte degli infortuni che ha subito sono di carattere traumatico, mentre il periodo in cui è stato più lontano dal campo si è verificato lo scorso anno in cui è stato fuori poco più di un mese.